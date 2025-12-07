मजुरांअभावी ज्वारी बेणणीऐवजी कोळपणीवर भर
उत्रौली, ता. ७ : भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची रब्बी हंगामातील ज्वारीच्या कोळपणीची लगबग सुरु आहे. अवकाळी पावसाने ज्वारी पिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात तण झाले आहेत. तसेच, शेतीकामासाठी मजूर उपलब्ध होत नसल्याने शेतकरी आपल्या सर्व कुटुंबासह कोळपणी करीत आहे. येथे पुरूष मजुरांना ५०० रुपये मजुरी व महिलांना २५० मजुरी देत नाष्टा, दुपारचे जेवण, प्रवासखर्च किंवा गाडीची व्यवस्थेचे नियोजन करावे लागत आहे. महिलांना शिरवळ एमआयडीसीमध्ये ५०० रुपये हजेरी, ये जा करण्यासाठी गाडीची व्यवस्था केली जात असल्याने शेतीसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत. ज्वारीची बेणणी करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने घरातील व्यक्तींच्या सहाय्याने आम्ही कोळपणी करीत असल्याचे शेतकरी बाळासाहेब शेटे यांनी सांगितले.
