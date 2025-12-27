मांढरदेवी यात्रा काळात इंद्रायणी तांदळाची विक्री
उत्रौली, ता.२७ : मांढरदेवी यात्रेच्याकाळात भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यातील आंबाडे, पळसोशी, बालवडी यासह भागातील गावच्या यात्रा सुरू होतात. काळुबाईच्या दर्शनाला येणारे भाविक येथील शेतकऱ्यांकडून घरी जाऊन इंद्रायणी तांदळाची खरेदी करतात.
कालावधीत शेतकरी शेतात पिकवलेला भात भरडून आणतो. शेतकऱ्यांकडून यात्रा काळात तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध केला जातो. त्यामुळे इंद्रायणी तांदळाच्या प्रतीनुसार ५० किलोच्या पॅकिंगमध्ये ६५ ते ८० रुपये प्रति किलो दराने विक्री केली जात आहे.
इंद्रायणी तांदळाचा नैसर्गिक सुगंध, चविष्ट, बासमतीपेक्षा स्वस्त,पचनासाठी हलका, शरीराला ऊर्जा देणारा आहे.नैसर्गिकरित्या पोषणमूल्ये टिकवून ठेवणारा,शिजल्यावर मऊ आणि चिकट होतो.त्यामुळे त्या तांदळाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. पौष पौर्णिमेला सुरू होणारा मांढरदेवी यात्रा उत्सव महिनाभर चालतो त्यामुळे भाविक दर्शन घेऊन परतीच्या प्रवासात थांबून चौकशी करुन इंद्रायणी तांदळाची खरेदी करतात.
आमच्याकडे गेली ५ वर्षांपासून तेच ग्राहक तांदळाच्या गुणवत्तेमुळे खरेदी करतात.अनेक वेळा अगोदर पैसे पाठवून आॅनलाईन बुकींग करतात.यात्रेवरुन घरी जाताना तांदूळ नेतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.