रोहिडेश्वरावर खडा पहारा मोहीम
उत्रौली, ता. २९ : भोर तालुक्यातील रोहिडेश्वर, रायरेश्वर, मोहनगड या गडांवर नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला कोणत्याही स्वरूपाचा अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान भोर, राजगड विभागाच्या वतीने किल्ल्यावर खडा पहारा मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
नववर्षात गडकिल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा, पावित्र्य राखण्यासाठी बुधवारी (ता. ३१) मांसाहार, मद्यपान, तोडफोडीला आळा घालण्यासाठी रोहिडेश्वर, रायरेश्वर, मोहनगड या किल्ल्यांवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. नववर्षाच्या स्वागत करताना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर शंभूमहाराज व हिंदवी स्वराज्यासाठी लढलेल्या, बलिदान दिलेल्या असंख्य शूरवीरांच्या रक्ताने त्यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेली भूमी लाखो शिवभक्त, दुर्गप्रेमी, दुर्गसेवकांचे श्रध्दास्थान आहे.या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून दुर्गसेवक तत्पर आहेत.
गडकिल्ले, स्मारके, वास्तू यांचे पावित्र्य राखले जावे, प्लॅस्टिकची आवरणे, पिशव्या, बाटल्या यामुळे परिसर अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त होतो. यामुळे शिवभक्त, दुर्गप्रेमी व पावित्र्य भंग करणाऱ्या व्यक्ती, समूहात वाद विवाद होतात. या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक वारसाचे रक्षण करण्यासाठी ही मोहीम पोलिस प्रशासन, वनविभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या समन्वयाने राबविली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे नववर्ष साजरे करताना ऐतिहासिक वारसाचा सन्मान राखला जाईल आणि भावी पिढ्यांसाठी महाराष्ट्राचा अमूल्य ठेवा सुरक्षित राहील. यासाठी रोहिडेश्वरावर सुनिल खळदकर, ऋषी बांदल, चेतन शिवतरे, राज शिवतरे, मोहनगडावर आनंद चव्हाण, वेदांत कुडपणे, सार्थक धावले, ओंकार घाडगे तसेच रायरेश्वरावर ज्ञानेश्वर खोपडे, ओंकार बांदल, माउली आवाळे, संस्कार अनभुले हे दुर्गसेवक खडा पहारा देणार आहेत.
