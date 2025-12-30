वडगाव डाळमध्ये वॉटर बेल उपक्रम
उत्रौली, ता. ३० : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत वॉटर बेल हा नावीन्य पूर्ण उपक्रम वडगाव डाळ (ता. भोर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शनिवारपासून (ता. २७) राबविण्यात आला. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना पाण्याची बाटली देण्यात आली. या प्रसंगी सरपंच नवनाथ चौधरी, उपसरपंच शुभम उल्हाळकर, मुख्याध्यापिका सुनिता दळवी, ग्रामपंचायत सदस्य, शिक्षिका, विद्यार्थी, पालक, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शाळेत विद्यार्थी पुरेसा प्रमाणात पाणी पित नाही किंवा पाणी पिणे विसरतात. त्यामुळे पाण्याची शरीरात कमतरता निर्माण झाल्याने निर्जलीकरण, डोकेदुखी, थकवा, चक्कर येणे, तोंड कोरडे पडणे, बद्धकोष्ठता, मुतखडा यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येवू शकते. या करिता विद्यार्थ्यांना नियमितपणे पाणी पिण्याची सवय लागावी, यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत पाणी पिण्याच्या बाटलींचा पुरवठा करण्यात आला. शाळेत दर दोन तासाने बेल वाजवून शिक्षक विद्यार्थ्यांना पाणी पिण्याची सूचना देवून पाणी प्यायला लावतात, अशी माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी परमेश्वर खटके व मुख्याध्यापिका सुनिता दळवी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.