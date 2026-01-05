उत्रौलीच्या रामबाग परिसरात झाडाची फांदी पडून एक जखमी
उत्रौली, ता. ५ : उत्रौली (ता. भोर) येथील रामबाग परिसरात आज सायंकाळी चारच्या सुमारास क्रेनच्या पाळण्यामध्ये उभे राहून नितीन तानाजी पिलाणे (वय ३० रा. महुडे बुद्रुक) हे कटरने झाड कापण्याचे काम करीत होते. दरम्यान, वडाच्या फांद्या या पाळण्यावर पडल्याने ते खाली पडून गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने खाजगी रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. दरम्यान, झाडाच्या फांद्या पडल्यामुळे रस्त्यावर दोन्ही बाजूला वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. मांढरदेवी काळुबाई यात्रेनिमित्त देवीच्या दर्शनासाठी भाविक या मार्गावरून जात असल्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. सध्या शिंदेवाडी-भोर-महाड या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे. या दरम्यान मोठ्या झाडांची तोडणी करण्यात येत आहे. आज भोर-रामबाग रस्त्याशेजारी असलेले सुमारे दोनशेहून अधिक वर्ष जुने डेरेदार झाड तोडणीचे काम केले जात होते. यावेळी कामगार नितीन पिलाणे हे क्रेनमध्ये उभे राहून त्या झाडाची फांदी कटरच्या साहाय्याने कापत असताना अचानक फांदी क्रेनच्या पाळण्याच्या बकेटवर पडला आणि ती तुटून पिलाणे रस्त्यावर पडले. यामध्ये गंभीर जखमी झाल्यामुळे त्यांना तातडीने खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.