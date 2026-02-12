पालेमध्ये आजपासून हरिनाम सप्ताह
उत्रौली, ता. १२ : श्री संगमेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामस्थांच्या वतीने अखंड हरिनाम सप्ताह आणि शिवलीलामृत ग्रंथाचा सामुदायिक पारायण सोहळा शुक्रवार (ता. १३) ते सोमवार (ता. १६) या कालावधीत पाले (ता. भोर) येथील संगमेश्वर मंदिरात घेण्यात येत आहे.
या नाम सप्ताहात काकड आरती, भूपाळी, पारायण, प्रवचन, हरिपाठ, भजन, जागर इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. व्यासपीठ चालक दत्तात्रेय भोसले, कलश पूजन बापू भोसले, वीणा पूजन तानाजी भोसले आणि बाबूराव तुपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोहळा पार पडणार आहे. पहाटे ४ ते ६ काकड आरती-भूपाळी, सकाळी ९ ते ११ आणि दुपारी ३ ते ५ शिवलीलामृत पारायण, सायंकाळी ५ ते ६ प्रवचन, सायंकाळी ६ ते ७ हरिपाठ, रात्री ९ ते ११ कीर्तन आणि जागर होणार आहे. तरी भाविकांनी सप्ताहास उपस्थित रहावे असे आयोजकांच्या वतीने सांगण्यात आले.
असे आहेत कार्यक्रम
शुक्रवारी (ता. १३) बाबूराव तुपे, दीपक लेकावळे, भजनी मंडळ आंबाडे. शनिवारी (ता. १४) तेजस्वीमाई रवळेकर, आदिती रवळेकर, भजनी मंडळ बालवडी. रविवारी (ता. १५) दत्तात्रेय भोसले, सुनील यादव भजनी मंडळ भिलारगाव, पाले. सोमवारी (ता. १६) बाळासाहेब गोगावले यांचे सकाळी ९ ते ११ या वेळेत काल्याचे कीर्तन होणार आहे.