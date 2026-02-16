बाजारवाडीच्या तेजसचे आयसीए परीक्षेत यश
उत्रौली, ता. १६ : आजच्या धकाधकीच्या जीवनात एकत्र कुटुंब कालबाह्य झाले असताना एकत्र कुटुंबांच्या समर्पणामुळे बाजारवाडी (ता. भोर) येथील शेतकरी कुटुंबातील तेजस खोपडे हे भारतीय लागत लेखाकार (आयसीए) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत.
खोपडे यांनी आर्थिक परिस्थितीवर मात करीत एकत्र कुटुंबाचा भक्कम आधार, जिद्द, चिकाटी व मेहनतीच्या जोरावर भारतीय लागत लेखाकार संस्थानच्या (आयसीएमएआय) वतीने २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत यश संपादन केले. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या तेजस यांचे प्राथमिक शिक्षण बाजारवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण भोरच्या श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालयात तर उच्च माध्यमिक शिक्षण खानापूर येथील सरनोबत सिदोजी थोपटे विद्यालयात झाले. पुढील महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांनी अनंतराव थोपटे महाविद्यालयात घेतले.
तेजस यांचे वडील आनंदा खोपडे हे शेतकरी आहेत. आई अंजना खोपडे या गृहिणी असून वडिलांना शेतीत मदत करतात. एकत्र कुटुंबामुळे जबाबदाऱ्या विभागल्या गेल्याने आजी यमुना खोपडे, चुलते संतोष खोपडे, चुलती विद्या खोपडे, भाऊ पुंडलिक खोपडे, पत्नी धनश्री खोपडे यांचे वेळोवेळी मिळालेले प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत यांमुळे यशाचा मार्ग सुकर करीत भारतीय लागत लेखाकाराची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची किमया तेजस यांनी केली.
मुलांनी उच्चशिक्षित व्हावे व चांगल्या नोकरीस लागावे, हे आमच्या एकत्र कुटुंबाने पाहिलेले स्वप्न तेजसने या यशातून पूर्ण करून दाखविले. हे एकत्र कुटुंब पद्धतीचे फलित आहे.
- संतोष खोपडे, चुलते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.