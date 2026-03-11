गॅस दरवाढीमुळे चुली पुन्हा पेटल्या
उत्रौली, ता. ११ : आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ झाल्याने ग्रामीण भागातील महिलांचे बजेट कोलमडले आहे. महागलेला गॅस परवडत नसल्याने भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यातील महिलांनी पुन्हा एकदा चुलीवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली असून, यामुळे गावात पुन्हा धुराचे साम्राज्य पसरू लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेमुळे ग्रामीण भागात गॅस पोहोचला आणि चुली बंद झाल्या होत्या. मात्र, आता घरगुती सिलिंडरचे दर वाढल्याने आणि मजुरीची कामे नियमित नसल्याने सिलिंडर भरणे सर्वसामान्यांना अशक्य झाले आहे. परिणामी, महिलांनी जनावरांच्या शेणापासून तयार केलेल्या गवऱ्या, कोळसा आणि सरपणाचा वापर सुरू केला आहे. रॉकेल उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर करून चूल पेटवली जात आहे, जे आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे.
भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यातील शेतीला पूरक व्यवसाय पशुपालनाचा केला जातो, जनावरांच्या शेणापासून तयार केलेली गवऱ्या चुलीसाठी वापरून महिला आपल्या प्रपंचाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करतात. नुकतीच गॅसचे दर ६० रुपयांनी वाढल्याने आणि गॅस संदर्भातील अफवांमुळे गृहिणींच्या चिंतेत भर पडली आहे.युद्ध समाप्ती होऊन ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्वपदावर जो पर्यंत येत नाही तोपर्यंत महिला गॅसपासून दूर राहणे पसंत करीत आहेत.
ही आहेत प्रमुख कारणे
कामाची नसलेली हमी
महागाईचा भडका
बंद पडलेले उद्योगधंदे
गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमती
ग्रामीण भागातील महिला,गृहिणी तुटपुंज्या खर्चात घर प्रपंच भागवत असताना इंधन,गॅस दर वाढल्याने शासनाने गॅस वरील अनुदान सुरु करावे.ग्रामीण भागातील महिला वर्ग जून ते सोनं या म्हणी प्रमाणे चुलींवरील स्वयंपाकांना पसंती देत आहेत.
- हिराबाई मांढरे, धनावडेवाडी (ता. भोर)
आमचा कुंभार कामाचा परंपरागत व्यवसाय आहे,घरोघरी गॅस आल्याने गेली १० वर्ष चुलींची मागणी घटली होती.गॅस दर वाढीने महिला वर्गांचा चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा कल वाढल्याने चुलींची मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
- राजाराम कुंभार,कुंभारकाम व्यावसायिक, उत्रौली (ता. भोर)
