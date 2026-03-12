प्रतिकूल हवामानामुळे फणसाची फळगळ
उत्रौली, ता.१२ : भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यासह आंबवडे खोरे, हिरडस मावळ खोऱ्यात फणसाची झाडे आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून हवामानातील बदलामुळे तसेच ढगाळ हवामानामुळे फणसाच्या पिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊन बुरशीजन्य रोग, किडीमुळे फळगळीचे प्रमाण वाढले आहे. प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याने फळ गळती, फळांची वाढ खुंटते,तसेच फळे चवीला बेचव बनू शकतात.
ढगाळ हवामानामुळे बुरशीजन्य रोगांमुळे फळे काळी पडण्याचे प्रमाण वाढते, परिपक्व फळे कुजण्याची शक्यता असते. बुरशीनाशकांचा योग्य वापर करावा. झाडांजवळ पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी. झाडांच्या फळांना कीड लागल्यास तज्ञांच्या सल्ल्याने कीटकनाशके फवारणी करावी.
वीसगाव खोऱ्यासह आंबवडे खोरे, हिरडस मावळ खोऱ्यात अज्ञात व्यक्तींनी लावलेल्या वणव्यामुळे जंगल संपत्ती मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रानाची काळी मैना असलेलं करवंद फुलांवर येत असताना करवंदाच्या जाळ्या जळाल्याने करवंदाचे उत्पादनावर परिणाम होणार असून करवंदाचे दरात ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.
