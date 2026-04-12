उत्रौलीच्या रोहितची पोलिस दलात झेप

उत्रौली, ता. १२ : उत्रौली (ता. भोर) येथील रोहित शिवाजी किर्वे याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत पुणे शहर पोलिस दलात भरती होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे. जिद्द आणि सातत्याच्या जोरावर मिळवलेल्या या यशामुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
रोहितचे प्राथमिक शिक्षण उत्रौलीच्या जिल्हा परिषद शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण राजा रघुनाथराव विद्यालयात झाले. अनंतराव थोपटे महाविद्यालयातून त्याने पदवी पूर्ण केली. त्याचे वडील शिवाजी किर्वे गावातच शिलाई काम करतात, तर आई आशा किर्वे घरकाम करून संसाराला हातभार लावतात.
आई-वडिलांचे कष्ट पाहून रोहितने पोलिस होण्याचे ध्येय उराशी बाळगले होते. भोर येथील अभ्यासिकेत त्याने दररोज १२ ते १४ तास अभ्यास केला. होमगार्ड म्हणून काम करत असतानाच त्याला पोलिस दलाची ओढ निर्माण झाली होती. अखेर कठोर परिश्रमाच्या जोरावर त्याने हे यश संपादन केले. त्याच्या या यशात बहीण तेजस्विनी पवार व पालकांचे मोठे प्रोत्साहन लाभले.
