जिल्ह्यात ‘अॅन्टी करप्शन आपल्या दारी’ उपक्रम
वरवंड, ता. ११ : ‘‘शासनाच्या कार्यालयातील भष्टाचाराला लगाम लावणे तसेच अॅन्टी करप्शन कायद्याची जनजागृती व्हावी या पार्श्वभुमीवर पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (अॅन्टी करप्शन) चांगलीच कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील २६ गावांमध्ये ‘अॅन्टी करप्शन ब्युरो’ आपल्या दारी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त दयानंद गावडे यांनी दिली.
शासकीय कार्यालयातील भष्टाचार आणि लोकांची पिळवणूक रोखण्यासाठी जिल्ह्यात सोमवार (ता. १३) ते गुरुवार (ता. १६) दरम्यान ‘अॅन्टी करप्शन ब्यूरो आपल्या दारी’ हा उपक्रम होणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सासवड, जेजुरी, नीरा, वडगाव मावळ, लोणवळा, खेड, चाकण, बारामती, मोरगाव, वाघोली, शिक्रारापूर, शिरुर, आळेफाटा, जुन्नर, नारायणगाव, मंचर, भिगवण, इंदापूर, लोणीकाळभोर, दौंड, यवत, भोर, राजगड, वेल्हा, पिरंगुट, पौड या २६ गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी नियोजीत वार ठरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमात लोकांच्या अडचणी जाणून घेणार आहे. शिवाय अॅन्टी करप्शन
अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित कायद्याविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. ‘अॅन्टी करप्शन’ तक्रारींबाबत गाऱ्हाणे ऐकले जाणार आहे. दरम्यान, लोकसेवक, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्यावतीने खासगी इसम (एजंट) हे कोणतेही शासकीय काम करुन देण्यासाठी कायदेशीर रकमेशिवाय अन्य लाचेची मागणी करीत असल्यास तत्काळ ‘अॅन्टी करप्शन ब्युरो’ला तक्रार द्यावी. त्या अनुषंगाने पुढील कारवाही केली जाणार असल्याचे सहायक पोलिस आयुक्त दयानंद गावडे यांनी सांगितले.
