वरवंडमध्ये वासराचा मृत्यू
वरवंड, ता. १० : वरवंड (ता. दौंड) येथील शेळकेवस्ती भागात रविवारी (ता. ९) रात्री बिबट्याने धुडगुस घातला. बिबट्याने एका गोठ्यातील गाईच्या वासरावर हल्ला करत त्यास फस्त केले. बिबट्याच्या आगमनाने परिसरात भितीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने बिबट्याचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी परीसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
वरवंड परिसरात काही भागात बिबट्याचा अधिवास स्पष्ट झाला आहे. वर्षभरात बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या बिबट्याच्या मुक्तसंचारामुळे नागरिकांमध्ये कमालीची भीती निर्माण आहे. शेतात मजुर कामास येण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यातच रविवारी बिबट्याने कौठीचा मळा भागात पुन्हा धुडगुस घातला. येथील शेतकरी दत्तात्रेय शेळके यांचा शेतात गाईचा गोठा आहे. बिबट्याने रात्रीच्या वेळी गोठ्याच्या समोर बांधलेल्या वासरावर झडप घातली. यावेळी बिबट्याने त्यास ठार करून काही प्रमाणात खाल्ले. सकाळी शेळके गोठ्याकडे गेले त्यावेळी वासरू छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडले होते. तेथून काही अंतरावर वन्यप्राण्याचे ठसे आढळून आले. याबाबत शेळके यांनी वनविभागाला माहिती दिली.
वरवंड वनपरिमंडल विभागाच्या बिट वनरक्षक सोनाली राठोड, वनकर्मचारी अरुण मदने, अविनाश वाघमारे आदी कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.
