हिंगणीगाडा येथे चोरट्यांचा धुमाकूळ
पाटस, ता. १९ः हिंगणीगाडा (ता.दौंड) येथे चोरट्यांनी मंगळवारी (ता.१९) रात्री धुमाकूळ घालत अंदाजे सहा ते सात ठिकाणी घरफोडी केली. यामध्ये एका घरात चोरट्यांनी मोठा हातसाफ करीत पाच तोळे सोने, चांदीचे दागिने तसेच रोख ३३ हजार रुपयांसह एकूण २ लाख २८ हजार रुपयांची चोरी करून पोबारा केला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. १९) रात्री उशिरा पर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती पाटस पोलिस चौकीचे उपनिरीक्षक बाळकृष्ण गाडेकर यांनी दिली.
हिंगणीगाडा भागात संदीप ज्ञानदेव शिंदे यांचे घर आहे. मंगळवारी रात्री कुटुंबातील सर्व सदस्य नेहमी प्रमाणे जेवण करून झोपी गेले.पहाटे शिंदे यांच्या वहिनी झोपेतून उठल्या असता त्यांना एका खोलीचा दरवाजा उघडा दिसला. त्यांनी तत्काळ स्वयंपाकघरात पाहिले असता. मांडणीवरील भांडी, डबे इतर साहित्य इतरत्र विस्कटलेले दिसले.यावेळी डब्यातील सोन्याची मोहनमाळ, गंठण, नथ आदी पाच तोळे सोन्याचे दागिने तसेच रोख ३३ चोरी झाल्याचे लक्षात आले. चोरीचा प्रकार लक्षात येताच शिंदे यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. दरम्यान, रात्री काही अंतरावर असणाऱ्या खराडे यांच्या घराच्या दरवाजा उघडून चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही. तसेच चोरट्यांनी चोरीच्या उद्देशाने गावातील आणखीन सहा ते सात घरांचा दरवाजा उघडल्याचा प्रकार समोर आला. माहिती मिळताच यवतचे पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख, उपनिरीक्षक बाळकृष्ण गाडेकर, सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र फणसे,राजेंद्र जाधव, गुरुनाथ गायकवाड, नितीन जाधव, विकास कापरे यांनी घटनास्थळी धाव घेत परिसराची पाहणी केली. तसेच शिंदे यांच्या घरातील चोरीच्या ठिकाणाची बारकाईने पाहणी केली. दरम्यान, सात ठिकाणी घरफोडीचा प्रकार घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी गस्त देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
चोरीच्या घटनास्थळी तत्काळ ठसे तज्ज्ञ पथक तसेच पोलिस ठाण्याचे डीबी पथक यांना पाचारण करण्यात आले. या चोरीच्या घटनेचा तपास तत्काळ सुरू करण्यात आला आहे.
- बाळकृष्ण गाडेकर, पोलिस उपनिरीक्षक
