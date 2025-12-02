वरवंडला शिक्षिकेच्या बदलीसाठी पालकांचा एल्गार
वरवंड, ता. २ ः वरवंड- कौठीचा मळा (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद भागशाळेतील महिला शिक्षिकेविरुध्द पालकांनी एल्गार केला आहे. संबंधित महिला शिक्षिकेकडून व्यवस्थित न शिकवणे, सतत मोबाइलवर बोलणे, विद्यार्थ्यांना वारंवार मारहाण आदी प्रकार घडत असल्याने पालकांनी मुलांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय, पालकांनी संताप व्यक्त करीत शिक्षिकेच्या बदलीची लेखी मागणी केली आहे.
कौठीचा मळा शाळेतील विद्यार्थी संख्येचा पट ४० आहे. मध्यंतरी शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत या भागशाळेत तालुक्यातील महिला शिक्षिकेची नियुक्ती झाली. या शिक्षिकेच्या एकूण शिक्षण पध्दतीविषयी पालक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. या वागणुकीबाबत पालकांना विचारणा केल्यास संबधित शिक्षिकेकडून उद्धट उत्तरे दिली जातात. या पाश्वभूमीवर पालकांनी गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन शिक्षिकेची तत्काळ बदली करावी अशी मागणी केली. तसेच, पालकांनी शाळेत येऊन आमच्या मुलांचे दाखले द्या, आम्ही मुलांना दुसरीकडे शाळेत पाठवू असा पवित्रा घेतला आहे.
याबाबत शालेय व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष संजय दिवेकर व सदस्य राहुल दिवेकर म्हणाले की, संबंधित शिक्षिकेच्या खूप तक्रारी आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकवत नाहीत, मारहाण करतात. याबाबत जाब विचारायला गेलेल्या पालकांना मुजोर पध्दतीने उत्तरे देतात. तसेच, तक्रार केलेल्या पालकांवर त्यांचे पती राजकीय दबाब आणत आहेत. या शिक्षिकेमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यांची तत्काळ बदली करावी अन्यथा शाळेतून मुलांचे दाखले काढण्यात येतील. तर, पालकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी एस. डी. महाजन यांनी सांगितले. संबंधित शिक्षिकेला याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ही तक्रार खोटी आहे. मला येथे येऊन काही दिवसच झाले आहेत. पालकांशी समन्वय साधून गैरसमज दूर करण्यात येतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.