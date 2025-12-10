काळ्या बिबट्यामुळे वनविभागाची धांदल
वरवंड, ता.१० : पाटस (ता.दौंड) येथे हद्दीत मंगळवारी (ता.९) ऊसतोड मजुरांना दुर्मीळ पॅंथर सदृश काळ्या रंगाच्या बिबट्याचे दर्शन झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाची धांदल उडाली आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांच्या पथकाने तत्परता दाखवीत उसाच्या शेतात तत्काळ पिंजरा तसेच आवश्यक ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले आहेत.
काळा बिबट्या हा दुर्मीळ असल्याने तो या भागात आला कसा याबाबत वनविभाग व नागरिक संभ्रमात पडले आहेत. पाटस येथे ऊसतोड सुरू असताना मजुराला काळाकुट्ट रंगाचा बिबट्या दिसला. त्यावेळी त्यांनी ऊसतोड सोडून इतर शेताच्या एका बाजूला धाव घेतली. घाबरलेल्या मजुरांनी उसमालकाला सांगितले. या घटनेनंतर वनरक्षक रामेश्वर तेलंग्रे हे वनकर्मचाऱ्यासह घटनास्थळी आले. त्यावेळी मजुरांनीही अधिकाऱ्यांना काळा बिबट्या दिसल्याचे सांगितले. तसेच शेतकरी आकिल बागवान व संजय भागवत, सुरेश भागवत यांनीही तीन दिवसांपूर्वी काळा बिबट्या दिसल्याचे सांगितले. तसेच तीन महिन्यांपासूनच काळ्या बिबट्याचा या भागात वावर असल्याचे यासंदर्भात डाळिंब शेतात लावलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्येसुध्दा दाखविले. यामध्ये बांधावरून काळा बिबट्या जाताना स्पष्ट दिसून आले आहे.
गांभिर्य लक्षात घेऊन दौंड तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे, वनपाल योगिता वीर, वनपाल अंकुश खरात, वनरक्षक रामेश्वर तेंलग्रे तसेच वनकर्मचारी यांनी तत्काळ पिंजरा लावला.यामध्ये बिबट्यांसाठी भक्ष्य ठेवले. तसेच ठिकठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले. दरम्यान, काळ्या बिबट्याचे दर्शन घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. तसेच नागरिकांमध्ये कमालीची भीती निर्माण झाली आहे.
ऊसतोड मजुरांनी व काही शेतकऱ्यांनी काळा रंगाचा बिबट्याचा वावर असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी दाखविलेल्या तीन महिन्यांपूर्वीच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये देखील काळ्या रंगाचा बिबट्या दिसत आहे. अधिक माहिती व खात्रीसाठी आम्ही तत्काळ पिंजरा व ट्रॅपकॅमेरे लावले आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी सुरक्षतेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी.
- राहुल काळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी
पाटस-बिरोबावाडी (ता.दौंड) : हद्दीत बिबट्यासाठी लावलेला पिंजरा.
