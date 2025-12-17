भागवतवाडी भाग शाळेतील वर्गात साप
पाटस, ता. १७ : पाटस (ता. दौंड) येथील भागवतवाडी जिल्हा परिषद भाग शाळेमध्ये चक्क खिडकीतून वर्गामध्ये साप आल्याने एकच खळबळ उडाली. यावेळी शिक्षिका के. टी. शेख यांचे खिडकीत लटकलेल्या सापाकडे लक्ष गेल्याने पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, या प्रकाराने संबंधित शिक्षिका व विद्यार्थी भयभीत झाले. अखेर, सर्पमित्रांमार्फत सापाला पकडून सुरक्षित ठिकाणी सोडण्यात आले.
पुणे-सोलापूर महामार्गाच्या सेवा रस्त्याच्या बाजूला भागवतवाडी भागात जिल्हा परिषद भाग शाळा आहे. या शाळेची विद्यार्थिसंख्या २२ आहे. सकाळी दहा वाजता वर्गशिक्षिका शेख व एस. एस. दिवेकर यांनी शाळा सुरू करण्यासाठी वर्गखोली उघडली. शेख यांचे वर्गात जाताच खिडकीकडे लक्ष गेले. त्या वेळी भला मोठा साप वर्गाच्या आतील खिडकीत दिसून आल्याने त्या प्रचंड घाबरल्या. वर्गात साप असल्याने मुलांना वर्गात येण्यास मज्जाव केला आणि सर्पमित्रांचा मोबाईल क्रमांक घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधला. काही वेळाने आलेल्या सर्पमित्रांनी सापाला पकडताच सर्वांचा जीव भांड्यात पडला. या वेळी खिडकीच्या बाहेरील बाजूला आणखी एका सापाचे दर्शन घडले.
दरम्यान, खिडकीच्या जाळीला छिद्र असल्याने त्यामधून हा साप आल्याचे दिसून येत होते. शाळेच्या बाजूला घाणीचे साम्राज्य असल्याने येथे घोणस सापाचे दर्शन होत असते. आज साप खिडकीतून वर्गात आल्याच्या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या भाग शाळेच्या दोन नवीन वर्गखोल्यांना मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु पुढील कार्यवाही लाल फितीत अडकल्याचे बोलले जात आहे.
