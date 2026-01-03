हिंगणीगाडा येथे गीर गाईचा पाडला फडशा

पाटस, ता. ३ : दौंड तालुक्यात बिबट्याचे हल्ले थांबता थांबेना. हिंगणीगाडा येथे शनिवारी (ता.३)पहाटे बिबट्याच्या हल्ल्यात गीर गाईचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. काही दिवसापासून या भागात बिबट्याचे दर्शन घडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने तत्काळ पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
दौंड तालुक्यात अनेक भागात बिबट्याचा उपद्रव वाढला आहे. हिंगणीगाडा परिसरात शेतकऱ्यांना मागील काही दिवसापासून बिबट्या सदृश प्राण्याचे दर्शन घडत आहे. याबाबत त्यांनी वन विभागाला कळवले होते. शनिवारी पहाटे बिबट्याने चांगलाच धुमाकूळ घातला. नीलेश लोंढे यांचे शेतात राहते घर आहे. घराच्या समोर बांधलेल्या गीर गाईवर बिबट्याने हल्ला केला. यामध्ये गाईचा जागीच मृत्यू झाला. बिबट्याने गाईच्या शरीराचे काही भागाचा फडशाही पाडला आहे.
लोंढे यांना सकाळी उठल्यानंतर गाई मृत अवस्थेत दिसून आली. गाईच्या मानेला प्रचंड मोठ्या आकाराच्या चावा घेतल्याच्या जखमा होत्या. याबाबत त्यांनी वनविभागाशी संपर्क साधला. दुपारी वनरक्षक रामेश्वर तेलंग्रे, बाळासाहेब कोकरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. घटनास्थळी आढळलेले ठसे बिबट्याचेच असल्याचे वनरक्षक यांनी मान्य केले. दौंड वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांच्या आदेशाने वनरक्षक तेलंग्रे यांनी आवश्यक ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले. सद्या शेतीची कामे सुरू आहे. दरम्यान, बिबट्याच्या भीतीने शेतीची कामे खोळंबली आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे म्हणाले की, ‘‘ नागरिकांनी सतर्क राहावे. पाळीव प्राणी सुरक्षित ठिकाणी बांधावे.’’
0642
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.