मावळ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती उमेदवार
-जिल्हा परिषद गट-
टाकवे बुद्रुक - नाणे गट
आरक्षण - अनुसूचित जमाती
राष्ट्रवादी काँग्रेस - अनंता पावशे
भाजप- मधुकर कोकाटे
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार- डॉ. अशोक दाते
इंदोरी-वराळे गट
आरक्षण-सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- पल्लवी दाभाडे
भाजप- मेघा भागवत
खडकाळा - कार्ला गट
आरक्षण- सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- दीपाली हुलावळे
भाजप- आशा वायकर
कुसगाव बुद्रुक- काले गट
आरक्षण- सर्वसाधारण
राष्ट्रवादी काँग्रेस- संतोष राऊत
भाजप- दत्तात्रेय गुंड
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार - भगवान डफळ
अपक्ष - धीरज गरवड
सोमाटणे-चांदखेड गट
आरक्षण- सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- मनीषा मुऱ्हे
भाजप- शीतल गराडे
-पंचायत समिती गण-
टाकवे बुद्रुक गण
आरक्षण- सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- प्राची गायकवाड
शिवसेना शिंदे- अश्विनी कोंडे
काँग्रेस- प्राजक्ता शिंदे
नाणे गण
आरक्षण- अनुसूचित जमाती महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- आशा मोरमारे
भाजप - संगीता आढारी
अपक्ष - चैताली मोरमारे
वराळे गण
आरक्षण- सर्वसाधारण
राष्ट्रवादी काँग्रेस- राजेंद्र कडलक
भाजप- रवी शेटे
इंदोरी गण
आरक्षण- सर्वसाधारण
राष्ट्रवादी काँग्रेस- दिलीप ढोरे
भाजप- श्रीकृष्ण भेगडे
अपक्ष : अजय केदारी
खडकाळे गण
आरक्षण- अनुसूचित जाती
राष्ट्रवादी काँग्रेस- समीर जाधव
भाजप- प्रकाश गायकवाड
वंचित बहुजन आघाडी- संदीप कदम
कार्ला गण
आरक्षण- सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- रेश्मा देवकर
भाजप- रंजना गायकवाड
अपक्ष- अश्विनी भेगडे
कुसगाव बुद्रुक गण
आरक्षण- सर्वसाधारण
राष्ट्रवादी काँग्रेस- योगेश लोहर
भाजप- नवनाथ हरपुडे
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार- अविनाश जांभूळकर
काले गण
आरक्षण- सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- शैला कालेकर
भाजप- सीमा ठाकर
सोमाटणे गण
आरक्षण- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
राष्ट्रवादी काँग्रेस - साहेबराव कारके
भाजप- बाळासाहेब पारखी
काँग्रेस - संभाजी लेंडघर
चांदखेड गण
आरक्षण- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस- सुनीता येवले
भाजप- सुवर्णा घोटकुले
