वडगाव निंबाळकरमध्ये डीजेचा दणदणाट
वडगाव निंबाळकर, ता.२ : येथील पोलिस ठाण्यामध्ये असलेले ध्वनीमापक यंत्रणा बंद अवस्थेत आहे. परिणामी हद्दीतील विविध गावांतून डीजेचा दणदणाट मोठ्या आवाजात सुरूच आहे.
गणेश मूर्तीची स्थापना करताना अनेक मंडळांनी नीरा-बारामती मार्गावरून गणेश मंडळांच्या मंडपापर्यंत डीजे लावून आणले. पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर डीजेचा दणदणाट सुरू होता. मंडळांमधील आवाजाची स्पर्धा झाल्याने नागरिकांनी पोलिसांना कळवले. आवाजाच्या मर्यादेबाबत पोलिसांशी संपर्क साधला असता मोजमापक यंत्र बंद अवस्थेत असल्याचे कळाले. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आवाजाची मर्यादा पाळण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. आता गणेश विसर्जन मिरवणुकांचे नियोजन होत आहे. शहरी भागात डीजे लावण्यास बंदी असल्यामुळे ग्रामीण भागात योग्य दरात मंडळांना डीजे उपलब्ध होतो. डीजे मालकांनीही पोलिसांची मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवल्याने परवानगीबाबत कोणताही अडथळा येत नाही. यंदा विसर्जन मिरवणुका डीजेच्या तालावर होतील. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता. पोलिसांकडून योग्य त्या दक्षता घेतल्या जाव्यात नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि शांततेचे रक्षण करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होत आहे.
नुकताच पदभार मी स्वीकारला आहे. ध्वनीमापक यंत्र दुरुस्तीचे काम केले जाईल. आवाजाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
- नागनाथ पाटील, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वडगाव निंबाळकर
