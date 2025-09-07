ऑनलाइन जुगाराप्रकरणी चौघांवर गुन्हा
वडगाव निंबाळकर, ता. ७ : मुर्टी (ता. बारामती) येथे चालवल्या जात असलेल्या ऑनलाइन जुगार सेंटरवर रविवारी (ता. ७) पोलिसांनी छापा मारून चार जणांविरुद्ध विरोधात गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत १७ हजार ८५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. संतोष रामदास रासकर (रा. करंजे रासकर मळा, ता. बारामती), महेंद्र रामचंद्र मोरे (रा. मुर्टी, ता. बारामती) दोघे मोबाइलद्वारे www.funrep.pro या लिंकवरून आयडी व पासवर्ड वापरून ऑनलाइन जुगार चालवत असल्याचे आढळून आले.चौकशीत रोहित पवार (रा. वानेवाडीवाडी, ता. बारामती) विक्रम जाधव (रा. मोढवे, ता. बारामती) यांच्या मदतीने चालवला जात असल्याचे समोर आले. ही कारवाई साहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील, साहाय्यक निरीक्षक डी. एस. वारुळे, श्रेणी उपनिरीक्षक अमोल भोसले, पोलिस हवालदार एस. पी. देशमाने यांच्या पथकाने केली. पुढील तपास पोलिस हवालदार अमोल भोसले हे करीत आहेत.
