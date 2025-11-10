वडगावला पशुधन चोरीच्या घटनांत वाढ
वडगाव निंबाळकर, ता. १० : वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाणे हद्दीतील विविध गावांमधून शेळ्या मेंढ्या यासारखे पशुधन चोरीच्या घटना वाढत आहेत. पहाटेच्या वेळी अज्ञात व्यक्तीकडून चालवले जात असलेले हे चोरीचे सत्र पोलिसांनी थांबवावे, अशी मागणी पशुपालकांकडून होत आहे.
सदोबाचीवाडी येथील चोपडज पुलाजवळील सुनीता मच्छिंद्र गायकवाड यांच्या गोठ्यातून दोन शेळ्या एक बोकड अज्ञात चोरट्यांनी पहाटेच्या वेळी उचलून नेले. याबाबत आसपास चौकशी करूनही तपास लागला नाही. याबाबत पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. कोऱ्हाळे बुद्रुक येथील युवराज दिनकर खोमणे यांच्या गोठ्यातून शेळ्या चोरून नेल्या. त्याविषयी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली आहे. वडगाव निंबाळकर थोपटेवस्ती या भागातील रहिवाशांमधूनही पशुधन चोरीला जात असल्याचे तक्रारी आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी पशुधन उत्पन्नाचे साधन आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेत मालाला बाजारभाव नाही. नुकतेच थंडीचे दिवस वाढल्यामुळे घरात झोपल्यानंतर आपले पशुधन सुरक्षित राहील का? याची काळजी शेतकऱ्यांना लागली आहे. थोडा आवाज झाला तरी बाहेर येऊन पाहणी करावी लागत आहे.
पशुधन चोरीला गेल्याची तक्रार देऊनही अद्याप कोणताही तपास पोलिसांना लागला नाही. विविध मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही तपासात दिरंगाई का होते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पशुधन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले नाही तर चोरांचे धारिष्ट वाढून मोठ्या घटना घडू शकतील यासाठी वेळीच उपाययोजना करा, अशी मागणी होत आहे.
