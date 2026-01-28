वडगाव निंबाळकरवर पसरली शोककळा
वडगाव निंबाळकर, ता. २८ : उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाची बातमी कळताच वडगाव निंबाळकरसह संपूर्ण परिसर सुन्न झाला. क्षणातच आनंदी गजबजलेल्या गावांवर शोककळेची दाट छाया पसरली.
ही वार्ता समजताच नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवली. रस्ते ओस पडले, चौक नीरव झाले. कोऱ्हाळे बुद्रुक, होळ, सदोबाचीवाडी या गावांत कोरोना काळातील भयाण शांतता होती.
ठिकठिकाणी नागरिक एकत्र येऊन डोळ्यांत पाणी आणि मनात असह्य वेदना घेऊन घडलेल्या घटनेबाबत चर्चा करत होते. मोबाईल, दूरदर्शन, सोशल मीडिया यांसारख्या विविध माध्यमांवरून प्रत्येक जण एकच बातमी पुन्हा पुन्हा पाहत होता. ती खरी नसावी, हीच प्रार्थना प्रत्येकाच्या ओठांवर होती.
बारामती तालुक्याच्या विकासात अजित पवार यांचे योगदान अविस्मरणीय आहे. रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांच्या कार्याची छाप आजही जिवंत आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने नागरिकांच्या मनात पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे. संपूर्ण परिसर शोकसागरात बुडाला असून, ‘आपला माणूस हरपला’ अशी भावना प्रत्येकाच्या डोळ्यांतून अश्रूंनी व्यक्त होत होती.
