वाघळवाडीतील ट्रॅक्टर चोरट्यास बेड्या
वडगाव निंबाळकर, ता. २ : सोमेश्वर साखर कारखाना परिसरातील वाघळवाडी (ता. बारामती) येथून ट्रॅक्टर चोरून नेणाऱ्या चोरट्याला मुद्देमालासह अटक करण्यात वडगाव निंबाळकर पोलिसांना यश आले आहे. शुभम चंद्रकांत इंगळे (रा. राजुरी, ता. फलटण, जि. सातारा) असे अटक करण्यात आलेल्या चोरट्याचे नाव आहे
प्रसाद विजय सोनवणे (रा. न्हावी, ता. भोर) यांनी ट्रॅक्टर चोरीची तक्रार ३० जानेवारी २०२६ रोजी दाखल केली होती. महिंद्रा अर्जुन कंपनीचा लाल रंगाचा ट्रॅक्टर (क्र. एमएच १२ वायएन ८४४६) रात्री वाघळवाडी परिसरातून चोरट्याने पळवून नेला होता. याप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल केला होता.
गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिस पथकाने तातडीने तपास सुरू केला. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक माहिती आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयावरून शुभमला ताब्यात घेतले. त्याची सखोल चौकशी केली असता, त्याने ट्रॅक्टर चोरल्याची कबुली दिली. आरोपी शुभम ट्रॅक्टर व्यावसायिक आहे. स्वतःचे दोन ट्रॅक्टर आहेत. त्याच्या मित्राला ट्रॅक्टर खरेदी करायचा होता. मित्राला चोरलेला ट्रॅक्टर विकण्याच्या उद्देशाने रात्रीच्या वेळी कारखान्यावरून ट्रॅक्टर पळवून नेला. पोलिसांना याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी शुभमला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्याने जेजुरी (ता. पुरंदर) येथे चोरलेला ट्रॅक्टर लावला असल्याचे सांगितले. ट्रॅक्टर लावताना अपघात झाला आहे, असे सांगून एका घरासमोर ट्रॅक्टर लावून आरोपी शुभम निघून गेला होता. दरम्यान, चोरलेला ट्रॅक्टर विकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींनी कागदपत्र मागितली, यामुळे लगेच विक्रीचा प्रयत्न फसला.
चोरीला गेलेला नऊ लाख रुपये किमतीचा ट्रॅक्टर पोलिसांनी ताब्यात घेतला. आरोपीला सोमवारी (ता. २) बारामती न्यायालयात हजर केले असता, एक दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस हवालदार कुंडलिक कडवळे करत आहेत.
