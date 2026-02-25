वडगाव निंबाळकर येथे २२० जणांचे रक्तदान
वडगाव निंबाळकर, ता. २५ : शिवजयंतीतिमित्त आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करण्यासाठी वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) येथील श्री छत्रपती जाणता राजा युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरात तब्बल २२० रक्तदात्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
येथील बाजार तळावरील प्राथमिक उपकेंद्र इमारतीसमोर शिबिर पार पडले. प्रारंभी दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर शिबिरास सुरुवात झाली. शिबिरात परिसरातील तब्बल ४५ तरुण मंडळांतील युवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. गावातील उमा निंबाळकर, वैष्णवी अचपळ, अंकिता गायकवाड, वैशाली जाधव, ज्ञानेश्वरी लोणकर, विजया निंबाळकर, राणी साळवे, संगीता दरेकर आदी महिलांनी, तसेच काही अपंग व्यक्तींनीही रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवले.
याप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या रोहिणी कदम ढोले, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर, सोमेश्वरचे संचालक शिवाजी राजेनिंबाळकर, सुनील भगत, अविनाश शिंदे, अनिलकुमार शहा, नीलेश अगम, राहुल दरेकर, सरपंच सुनील ढोले, प्रेमलता रांगोळे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
