बारामती आरटीओकडून नवीन रिक्षा परवाना बंद
वडगाव निंबाळकर, ता. १८ ः बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीनही तालुक्यांमध्ये नव्या रिक्षा (प्रवासी) परवान्यांच्या वितरणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाअंतर्गत तीनही तालुक्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. अहवालानुसार, या तीनही तालुक्यांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या रिक्षा परवान्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नवीन परवाने देण्याची आवश्यकता सध्या भासत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
विशेषतः शहर व उपनगर भागात रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहतुकीवर ताण निर्माण होत असून, रस्त्यांवर गर्दीची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाहतूक व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिस्थितीचा नियमित आढावा घेऊन भविष्यात आवश्यकतेनुसार निर्णयात बदलाची माहिती वरिष्ठांना दिली जाईल, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम यांनी सांगितले
दरम्यान, नव्या परवान्यांच्या स्थगितीमुळे इच्छुक चालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असले तरी, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
