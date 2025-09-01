शेतकऱ्यांना मिळणार सुधारित अवजारे : खुडे
वडापुरी, ता. १ : ‘‘शेतकऱ्यांना सुधारित अवजारे साहित्य, ओपन वेल कृषी पंपाचा संच, प्लॅस्टिक ताडपत्री, पीव्हीसी पाइप, आधुनिक पंप, विद्युत मोटार इत्यादी साहित्य मिळणार आहेत,’’ अशी माहिती इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांनी सांगितले.
वडापुरी येथे खुडे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, जिल्हा परिषद पुणे, कृषी विभागांतर्गत जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविणेत येत आहेत. त्याचा इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.
ते वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविताना शासन निर्णयानुसार थेट लाभ हस्तांतरण या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. कृषी विभागाच्या विषय समितीने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार पात्र असणाऱ्या अंतिम मान्यता दिलेल्या पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना विहित बाबींचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजनांविषयी माहिती पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीत उपलब्ध आहे. विहित निकषांप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांकडून खालील योजनांसाठी ता. ३० सप्टेंबरपर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज कागदपत्रांसहित ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळावर https://zppunecessyojana.com भरावी, असे खुडे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती कार्यालयातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले.
इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या कृषी योजनेचे फॉर्म भरताना एकाच योजनेसाठी फॉर्म भरावे. याच योजनेसाठी दुसरा फॉर्म भरू नये, शेती उपयोगी असलेल्या योजनेचा लाभ तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा.
- अमर फडतरे, कृषी विभाग,अधिकारी इंदापूर.
