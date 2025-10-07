शेटफळ हवेली तलावाला सांडवे करण्याची मागणी
वडापुरी, ता. ७ : शेटफळ हवेली (ता. इंदापूर) येथील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन तलाव सध्या गंभीर धोक्याच्या स्थितीत आला आहे. त्यामुळे तलावाच्या बाजूला सांडव्याची अत्यंत गरज आहे, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख नितीन शिंदे यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शेटफळ येथील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन तलाव सध्या गंभीर धोक्याच्या स्थितीत आला आहे. सन १९९७-१९९८ मध्ये या तलावाची दुरुस्ती केली होती, त्यावेळी तलावातील पूर्वीचे आउटलेट (पाणी वाहून नेणारे नाले) बंद झाल्याने सध्या या तलावाला कोणतेही आउटलेट उरलेले नाही. दरवर्षी या तलावात भाटघर धरणातून पाणी सोडण्यात येते व तलाव १०० टक्के क्षमतेने भरला जातो, परंतु यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी व ढगफुटीमुळे तलावातील पाणीसाठा धोक्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढला असून, माळीणसारख्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. तलावाच्या सुरक्षेसाठी व आसपासच्या नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या रक्षणासाठी या तलावातील अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यासाठी तातडीने सांडवे (आउटलेट ड्रेन) तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वीही संबंधित बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. याबाबत पाटबंधारे खात्याला तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत.
यावेळी जिल्हा शिवसेना समन्वयक भीमराव भोसले, तालुकाप्रमुख नितीन शिंदे, तालुका उपप्रमुख अप्पासाहेब डोंगरे, शहर प्रमुख महादेव सोमवंशी, विभाग प्रमुख रावसाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.
