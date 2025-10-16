वडापुरी परिसरात पावसामुळे शेतकरी हवालदिल
पुणे

वडापुरी परिसरात पावसामुळे शेतकरी हवालदिल

Published on

वडापुरी, ता. १६ : वडापुरी (ता. इंदापूर) परिसरात अचानक झालेल्या पावसामुळे रस्त्यावर वाळवण्यासाठी टाकलेली मका गोळा करताना शेतकऱ्यांची धांदल उडाली.
गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने विश्रांती दिल्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मका काढणीसाठी सुरुवात केली, तर काही शेतकऱ्यांनी मका काढून मशिनद्वारे केली असून, ती वाळवण्यासाठी रस्त्यावर टाकली होती. मात्र, अचानक आलेल्या पावसामुळे ही मका गोळा करताना शेतकऱ्यांची धांदल उडाली असल्याचे वडापुरी परिसरात पहावयास मिळाले.
वडापुरी परिसरात अचानक होत असलेल्या पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. एकीकडे मजुरांचा तुटवडा व दुसरीकडे पावसाचा तडाखा यामुळे मका उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.

02790

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com