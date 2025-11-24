नीचांकी बाजारभावामुळे कांदा पिकात सोडल्या मेंढ्या

वडापुरी, ता. २४ : इंदापूर तालुक्यातील कांदा पिकास वारंवार बदलत्या हवामानाचा व करपा रोगाचा फटका बसला आहे. वडापुरी, अवसरी (ता. इंदापूर) परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करतात. मात्र यंदा त्यास नीचांकी बाजारभाव मिळत आहे. यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजारभावामुळे कांदा पिकात सोडल्या मेंढ्या सोडल्या.
कांदा पिकाला केलेला खर्च मोठ्या प्रमाणात येत आहे व दर कमी मिळत असल्याने उत्पन्न कमी व खर्च ज्यादा अशी परिस्थिती झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत सापडला आहे. कांद्यासाठी औषधांची फवारणी, खते, पाणी, मजूर व पडलेल्या रोगांचा व त्यासाठी केलेल्या खर्चाचा विचार केला तर कांदा पिकात काही परवडत नसल्याचे अवसरी व वडापुरी परिसरातील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
कांदा पिकाला एकीकडे रोगांचा प्रादुर्भाव व दुसरीकडे योग्य बाजारभावाचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, तर काही शेतकऱ्यांनी सोडून दिलेल्या कांदा पिकात मेंढ्या चरत असताना दिसत आहेत.
02889
