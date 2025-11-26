विद्यार्थ्यांची आसनरचना ७५ वा संविधान दिन, अशोकचक्रात
वडापुरी, ता. २६ : लाखेवाडी (ता. इंदापूर) येथील जय भवानीगड विकास प्रतिष्ठान (JBVP) मध्ये संविधान दिन अनोख्या उपक्रमाने साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात पाच हजार विद्यार्थ्यांनी सामूहिक संविधान वाचनात सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांची आसनरचना ‘७५ वा संविधान दिन’ या अक्षरलेखनात व ‘अशोकचक्र’ स्वरूपात करण्यात आली होती.
या कार्यक्रमावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे व संविधान उद्देशिकेचे पूजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ,जवाहरलाल नेहरू यांच्या वेशभूषेत खास सादरीकरण केले व देशभक्तिपर गीत व ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील नृत्य सादर केले. यावेळी संस्थेच्या उपाध्यक्षा डॉ.चित्रलेखा ढोले यांनी विद्यार्थ्यांना लोकशाहीच्या कर्तव्य-जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले, तर अध्यक्ष श्रीमंत ढोले यांनी भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य सांगत सर्वांना समान हक्कांच्या मूल्यांची जपणूक करण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी वाणिज्य विभागातील विद्यार्थी सिद्धार्थ कांबळे याच्या इंडियन आर्मी (अग्निवीर) निवडीबद्दल सन्मान करण्यात आला. विद्यानिकेतन स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, प्रेसिडेन्सी इंटरनॅशनल स्कूल, विद्यानिकेतन कॉलेज ऑफ फार्मसी आणि विद्यानिकेतन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने संविधान दिन साजरा करण्यात आला व कार्यक्रमाची सांगता ‘वंदे मातरम’ गीताने करण्यात आली. याप्रसंगी सचिव हर्षवर्धन खाडे पाटील , मुख्य सल्लागार प्रदीप गुरव, पृथ्वीराज ढोले , हृषिकेश ढोले, प्राचार्य गणेश पवार, प्राचार्य राजेंद्र सरगर,प्राचार्य डॉ सम्राट खेडकर, शिक्षक,विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. गणेश पवार यांनी केले.
