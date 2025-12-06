प्लॅस्टिक पिशव्यांद्वारे किडींवर मात
वडापुरी, ता. ६ : इंदापूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील फळबागांना सध्या सतत बदलत्या हवामानाचा फटका बसत आहे. त्यामुळे इंदापुरातील शेतकरी केळीच्या पिकाचे संरक्षण होण्यासाठी घडांना प्लॅस्टिक पिशव्या व साड्यांचे आवरण घालत आहेत. किडींच्या प्रादुर्भावामुळे फवारणीच्या खर्चातही वाढ होत असल्याने उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी सध्या भुसार पिकात परवडत नसल्याने फळबागांकडे मोठ्या प्रमाणात वळाला आहे. सध्या इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ हवेली, वडापुरी, अवसरी, बेडशीग, बाभूळगाव, भाटनिमगाव, भांडगाव, कांदलगाव, तरटगाव, लाखेवाडी परिसरात केळी पीक प्लॅस्टिक पिशव्या लावून केळीचे संरक्षण करत असताना दिसत आहे.
तालुक्यात सध्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात केळी, डाळिंब,पेरू, ड्रॅगन फ्रुटच्या बागा लावल्या आहेत. मात्र, या बागांना देखील वारंवार वातावरणाच्या बदलाचा फटका बसत असून, वेगवेगळ्या रोगांचे प्रादुर्भाव देखील होत आहे. त्यापासून फळांचे नुकसान होऊ नये म्हणून प्लॅस्टिक पिशव्यासह जुन्या व नवीन साड्यांचा वापर बागेसाठी शेतकरी करत असताना दिसत आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये केळी बागायतदार केळीच्या घडांचे शीतलहर तसेच कमी तापमानामुळे केळीवर येणाऱ्या चीलिंगचे संरक्षण करण्यासाठी प्लॅस्टिक बॅग तसेच केळीच्या प्लॉटला कडेने जुन्या साड्यांचे कुंपण करताना दिसत आहेत. प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे केळी घडांचे कीड, रोग, ऊन, वारा इत्यादींपासून संरक्षण होते. केळी उष्णकटिबंधीय फळ असल्याने तापमान १२ ते १३ अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी झाल्यास फळांवर नकारात्मक परिणाम होऊन फळांचा रंग व चव बिघडते. प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केल्यास काही प्रमाणात यावर आपल्याला मात करता येते.
राजेंद्र वाघमोडे, संचालक, महात्मा फुले कृषी विज्ञान केंद्र इंदापूर
सध्याच्या परिस्थितीत सतत बदलत असलेल्या वातावरणा मूळे तसेच थंडी व उन्हामुळे केळीला डाग पडू नये, बुरशी सारख्या रोगापासून व चीलिंग पासून संरक्षण व्हावे म्हणून प्लास्टिक पिशव्या केळीच्या घडाला व बागेच्या कडेला कापडांचे आवरण घालत आहे.
- बाळासाहेब बागल, केळी उत्पादक शेतकरी, वडापुरी
