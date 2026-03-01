साखर उद्योगासमोरील अडचणी सोडवा : पाटील
वडापुरी, ता. १ : राज्यातील साखर उद्योग सध्या अडचणीत आहे. चालू गळीत हंगामातील सुमारे ४५०० कोटी रुपयांची थकबाकी ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना अदा करण्यासह विविध अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी केले आहे.
दरम्यान, यावेळी पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांसाठी पाणीपट्टी दरात मोठी वाढ केली आहे. वाढीव दरानुसार आता साखर कारखान्यांना प्रतिघनमीटर पाणीपट्टीची मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे, या वाढीव पाणीपट्टीमुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या साखर उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे.
