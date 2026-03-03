अजित सिडलेस द्राक्ष वाण क्रांतिकारक ठरेल
वडापुरी, ता. २ : ‘‘नैसर्गिक निवड पद्धतीने इंदापूर तालुक्यातील बागायतदारांनी तयार केलेला अजित सिडलेस हा वाण रंगीत द्राक्षामध्ये क्रांतिकारक ठरेल,’’ असे प्रतिपादन कृषी विकास प्रतिष्ठान बारामतीचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांनी व्यक्त केले.
शेटफळ हवेली (ता. इंदापूर) येथे रविवारी (ता. १) जैविक निविष्ठा प्रयोगशाळा उद्घाटन व नवीन द्राक्ष वाण नामकरण समारंभात अध्यक्षस्थानावरून पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय शेतीला भविष्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेबरोबरच उपयुक्त जिवाणू तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुमारे १४० वर्षांपासूनचा शेटफळ हवेली व पवार कुटुंबीयांचा असलेला भावनिक ऋणानुबंध आहे. गावामध्ये द्राक्षाच्या क्रांतिकारी वाणास अजित सिडलेस हे नाव दिल्याने एका बाजूला आनंद तर दुसऱ्या बाजूला अजितदादा नसल्याचे दुःख व्यक्त केले.
दरम्यान, यावेळी पंचायत समिती सदस्य श्रीराज भरणे यांनी फ्रेष्टा फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने उत्पादित केलेल्या निविष्ठा शेतकरी बांधवांसाठी फायद्याचे ठरणार असल्याचे तसेच अजित सिडलेस द्राक्ष वाण आशादायक ठरणार असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. राजीव मराठे यांनी शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले.
अजित सिडलेस वाण आपल्याच भागात तयार झाले आहे. हे वाण रोग व कीड प्रतिकारक्षम असल्याचे आहे, असे राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. कौशिक बॅनर्जी यांनी सांगितले.
राजेंद्र वाघमोडे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास डॉ. निशांत देशमुख, डॉ. नीलेश गायकवाड, डॉ. सोमनाथ पोकरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मधुकर भरणे, सिडकोचे सहसंचालक दिलीप ढोले, अनिल देवकाते, दीपक करगळ, बाळासाहेब करगळ, शिवाजी कांबळे, अशोक घोगरे इत्यादी शास्त्रज्ञ,अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
