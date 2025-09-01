मेट पिलावरे येथील भांडणात परस्पर विरोधी तक्रार दाखल
वेल्हे, ता. १ ः मेट पिलावरे (ता. राजगड) येथील भांडणात परस्पर विरोधी तक्रार सोमवारी (ता. १) दाखल झाली असल्याची माहिती वेल्हे पोलिस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन खामगळ यांनी दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पहिल्या तक्रारीमध्ये शांता हनुमंत पिलावरे (वय ४५, रा. मेट पिलावरे, ता. राजगड) यांनी फिर्याद दिली असून, यामध्ये त्यांचा मुलगा विशाल यास रस्त्यामध्ये गाडी का लावली, या कारणावरून संगनमताने फिर्यादीचे दिर व दोन्ही मुले सचिन व विशाल यांना शिवीगाळ करत दमदाटी करून हाताने लाथा बुक्क्याने व बांबूने मारहाण केली. याबाबत अंकुश गणपत खुळे, राजू गणपत खुळे, ओंकार राजू खुळे (सर्व रा. मेट पिलावरे, ता. राजगड) यांच्यावर दाखल गुन्हा केला आहे, तर दुसऱ्या तक्रारीमध्ये अंकुश गणपत खुळे (वय ३७, रा. सणसवाडी, मेट पिलावरे, ता. राजगड) यांनी फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीमध्ये विशाल पिलावरे यास मोटरसायकल बाजूला घे म्हणाल्याच्या कारणावरून बेकायदा गर्दी जमवून फिर्यादीस शिवीगाळ दमदाटी करून बांबूने मांडीवर, छातीवर, मारहाण केली आहे. याप्रकरणी बाळू नाना पिलावरे, सचिन हनुमंत पिलावरे, विशाल हनुमंत पिलावरे, हनुमंत नाना पिलावरे, भगवान कृष्णा शिंदे, शांता हनुमंत पिलावरे व अनोळखी एक जण यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
