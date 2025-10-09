ज्ञानप्रबोधिनी आरोग्य केंद्राचे अंबवणे येथे भूमिपूजन
वेल्हे, ता. ९ ः अंबवणे (ता. राजगड) येथे ज्ञान प्रबोधिनी स्त्री शक्ती प्रबोधन ग्रामीण विभागाच्या वतीने सोमवारी (ता. ६) आरोग्य प्रकल्पाचा भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न झाल्याची माहिती विभाग प्रमुख सुवर्णा गोखले यांनी दिली.
ज्ञान प्रबोधिनी फाउंडेशनच्या (अमेरिका) विद्या हर्डीकर यांच्या हस्ते आरोग्य प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी प्रबोधिनीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सुभाषराव देशपांडे, सहकार्यवाह आशुतोष बारमुख, ज्ञान प्रबोधिनीचे संपदा अधिकारी सचिन गाडगीळ, स्त्री शक्ती प्रबोधन विभागाच्या विभाग प्रमुख सुवर्णा गोखले, बागेश्री पोंक्षे, पोलिस पाटील दीपाली तळेकर परिसरातील २९ गावातून ज्ञानप्रबोधनीच्या ५५ कार्यकर्त्या, करंजावणे व अंबवणे गावातील ग्रामस्थ, उपस्थित होते.
या आरोग्य प्रकल्पाचे मनोरमा जेस्ते आरोग्य केंद्र असे नामकरण करण्यात आले. या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना गोखले म्हणाल्या की, ‘‘या आरोग्य प्रकल्पाचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना सेवा देण्याचा आहे. आरोग्य केंद्रात नियमित ६ ओपीडी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाने चालवल्या जातील. पुढील वर्षभरात या आरोग्य केंद्राचे काम पूर्ण होऊन ग्रामीण लोकांच्या आरोग्यासाठी योग्य ते उपचार या आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रथमतःच उपलब्ध होणार आहेत.’’
03289
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.