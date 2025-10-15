गुंजवणी काठावर सतर्कतेचा इशारा
वेल्हे, ता. १५ : गुंजवणी धरण (ता. राजगड) क्षेत्रातील पडणाऱ्या पावसाची तीव्रता वाढत असून, हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार धरण पातळीत वाढ होत आहे, तर धरणाच्या विद्युत गृहाचा विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने सांडव्यातून कानंदी नदी पात्रात ३८४ क्यूसेक पाणी बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास सोडले आहे. त्यामुळे कानंदीसह गुंजवणी नदी भरून वाहत असून, प्रशासनाने नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
याबाबत गुंजवणी धरण विभागाचे उपअभियंता नयन गिरमे म्हणाले, ‘‘गुंजवणी धरण मागील महिन्यात २० सप्टेंबर रोजी पूर्ण क्षमतेने भरले आहे व आज धरण क्षेत्र परिसर व राजगड व रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये जोरदार पडलेल्या पावसामुळे पाण्याचा विसर्ग केला आहे. पावसाचे प्रमाण अधिक झाले तर त्या प्रमाणात पाणी सांडव्यातून नदीपात्रात सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नदीपात्रात उतरू नये तसेच पंप अथवा तत्सम साहित्य, जनावरे यांची खबरदारी व दक्षता घ्यावी. राजगडचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी नदीकाठच्या शेतकरी रहिवाशांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.