स्वराज्याच्या दोन्ही राजधानी मढे घाट मार्गे जोडणार : मांडेकर
वेल्हे, ता. १६ ः ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारा मी मावळा असून, दिलेला शब्द कधीही मी फिरवत नाही. स्वराज्याची पहिली राजधानी राजगड ते वेल्हे मढेघाट मार्गे दुसरी राजधानी रायगड रस्ता मार्गाने जोडणार आहे,’’ असे प्रतिपादन आमदार शंकर मांडेकर यांनी केले.
करंजावणे (ता. राजगड) येथे बुधवारी (ता. १५) आमदार मांडेकर यांच्या हस्ते पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील महाड मढेघाट नसरापूर राज्य मार्ग १०६ वरील करंजावणे ते दिडघर फाटा व करंजावणे ते वांगणी ते शिवापूर पर्यंतच्या २५ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
यावेळी आयोजित कार्यक्रमात मांडेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, राजगड तालुका राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष किरण राऊत, युवक अध्यक्ष संदीप खुटवड, भगवानराव पासलकर, निर्मला जागडे, कीर्ती खुटवड, मोनिका बांदल, अमोल नलावडे, विक्रम खुटवड, अनंत दारवटकर, गोपाळ इंगुळकर, आनंद देशमाने, संतोष रेणुसे, अशोक सरपाले, अलका शिंदे, अनंत शिंदे, संदीप शिंदे, शंकरराव रेणुसे, गुलाब रसाळ, शेखर शिंदे आदींसह सह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना मांडेकर म्हणाले, ‘‘पानशेत घोल कुंभे मार्गे कोकणात जाणाऱ्या रस्त्यास निधी दिल्यामुळे विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत असून, वेल्हे मढेघाट मार्गे महाडला जाणाऱ्या रस्त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून किल्ले राजगड ते किल्ले रायगड रस्ता मार्गाने जोडणार.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.