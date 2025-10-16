भोरडीत भातशेतीला फटका
वेल्हे, ता.१६ : भोरडी गावच्या (ता. राजगड) बुंगेवस्तीमधील शेतकऱ्यांचे बुधवारी ( ता.१५) झालेल्या परतीच्या पावसाने भातशेतीसह घरांचे मोठे नुकसान झाले, अशी असल्याची माहिती येथील शेतकऱ्यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना येथील शेतकरी संतोष कचरे म्हणाले, बुधवारी सायंकाळी झालेल्या जोरदार वादळी वाऱ्याच्या पावसाने येथील वस्तीवरील सुनील कचरे, संतोष कचरे यांच्या घरावरील काही कौले उडून गेली तर माझ्या भातशेतीचे नुकसान झाले आहे. भात काढण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सुमारे एक ते दीड एकरावर असलेले तांबसाळ जातीचे भात पीक परतीच्या पावसाने पूर्ण झोपवले असून मोठे नुकसान झाले आहे याबाबत शासनाने पंचनामे करून तत्काळ मदत जाहीर करावी.
याबाबत राजगड तालुक्याचे तहसीलदार निवास ढाणे म्हणाले, भातशेच्या नुकसानीची संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
