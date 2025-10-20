राजगड भाजपमधील गटबाजी समोर
वेल्हे, ता. २० : राजगड तालुका भाजपात अंतर्गत गटबाजी समोर आली असून, युवा मोर्चा जिल्हा सचिवाने तालुकाध्यक्षांविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
वेल्हे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या युवा मोर्चाचे जिल्हा सचिव शुभम बेलदरे यांनी पक्षाचे राजगड तालुकाध्यक्ष राजू रेणुसे यांच्या विरोधात रविवारी (ता. १९) पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या वतीने आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, या बैठकीचा निरोप बेलदरे यांना मिळाला नव्हता. याबाबत त्यांनी पक्षाच्या सोशल मीडियावरील अधिकृत ग्रुपमध्ये संदेश पाठवून नाराजी व्यक्त केली. यानंतर अध्यक्ष रेणुसे यांनी बेलदरे यांना दूरध्वनीवर दमदाटी व शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत बेलदरे यांनी थेट वेल्हे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. बेलदरे यांनी आरोप केला की, रेणुसे यांच्याकडून अशा प्रकारचे वर्तन यापूर्वीही झाले आहे.
दरम्यान, रेणुसे यांनी मात्र आपल्यावरचे आरोप फेटाळले. त्यांनी स्पष्ट केले की, भाजपच्या अधिकृत ग्रुपवर बैठकीचा मेसेज चार दिवस आधीच पाठवला होता. कोणालाही वैयक्तिक फोन केलेले नाहीत.
या घटनेमुळे मात्र राजगड तालुक्यातील भाजप संघटनांमध्ये असलेली अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
