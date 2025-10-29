माजी उपसरपंचाडून प्रशासनाचा निषेध
वेल्हे, ता.२९ : पानशेत (ता.राजगड) परिसरातील दुर्गम शिरकोली येथील डांगे खिंड धनगर वस्तीमधील विकास कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. कामे न करताच खोटी बिले काढली गेली. यासंदर्भात वारंवार तक्रार करूनही पंचायत समिती स्तरावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. व्यवस्थेचा बळी येथील १६ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ महिला झाली असल्याचा दावा करत शिरकोलीचे माजी उपसरपंच मारुती मरगळे यांनी पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारावरील काचा फोडत प्रशासनाचा निषेध केला.
याप्रकरणी शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी मरगळे यांच्यावर वेल्हे पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. ही घटना बुधवारी (ता.२९) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत बोलताना मरगळे म्हणाले, ‘दुर्गम शिरकोली येथील डांगे खिंड वाडीवरील ज्येष्ठ महिलेचा विहिरीत पाय घसरून पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेता त्या ठिकाणी काय उपाययोजना करता येईल याची साधी चौकशीही केली नाही. त्यावाडीपर्यंत जाण्यासाठी असलेल्या रस्त्यावर पाच वर्षांपूर्वी निधी पडून सुद्धा खोटी बिले काढल्याने रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. यामुळे मृत महिलेस दवाखान्यात घेऊन जाताना पाच ते सहा किलोमीटर चालत जाऊन दवाखान्यात झोळीत आणावे लागले तर खोटी बिले काढल्याच्या संदर्भात पंचायत समिती स्तरावर अनेक वेळा लेखी मागणी करून सुद्धा माहिती न मिळाल्याने या मृत महिलेच्या मृत्यूस पंचायत समितीमधील पाणीपुरवठा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार असल्याचा दावा करत निषेध व्यक्त केला.
यावेळी उपस्थित कात्रज दूध संघाचे माजी चेअरमन भगवानराव पासलकर म्हणाले,'' गेल्या दहा वर्षांपासून पंचायत समितीमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असून कर्मचारी, अधिकारी ही आपले कार्य पार पडताना हलगर्जी करताना दिसून येत आहेत.
यावेळी कात्रज दूध संघाचे माजी अध्यक्ष भगवानराव पासलकर, आनंद देशमाने, लाला रेणुसे, मारुती मरगळे, शंकर ढेबे ,यांच्यासह जमलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी गटविकास अधिकारी यांना जाब विचारत मागितलेली माहिती मिळण्यासाठी आग्रह धरला.
गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ म्हणाले की, माहिती मिळाली नसल्यास त्याबाबत अर्ज करणे गरजेचे होते. मात्र, अशा प्रकारे सार्वजनिक शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे चुकीचे आहे.''
वेल्हे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते म्हणाले,'' शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी पंचायत समितीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.