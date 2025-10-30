‘एनआरएचएम’ शाळा तपासणी पथकच गायब
वेल्हे, ता. ३० ः वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड) येथील जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) शाळा तपासणी पथकच गायब असल्याचा प्रकार बुधवारी (ता. २९) नागरिकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे उघडकीस आला आहे.
या प्रकरणी संबंधित शाळा पथकाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शैलेश सूर्यवंशी यांनी व त्यांच्या पथकातील इतर तीन जणांनी कामात निष्काळजीपणा केल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याबाबत वरिष्ठांना लेखी पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मधुकर पांचाळ यांनी माहिती दिली.
याबाबत पुणे जिल्हा दूध संघाचे माजी अध्यक्ष भगवान पासलकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राजगड तालुका अध्यक्ष किरण राऊत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद देशमाने, अशोक रेणुसे, अविनाश भोसले, अशोक भोसले आदींनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पांचाळ यांना समक्ष भेटून तक्रार केली होती. शाळा तपासणी पथकाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सूर्यवंशी हे आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्यातील मुलांच्या आरोग्याची नियमितपणे तपासणी करत नाहीत. ते कार्यक्षेत्राबाहेर नसरापूर (ता. भोर) येथे खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्याने त्यांना निलंबित करण्याची मागणी संतप्त नागरिकांनी अधिष्ठाता डॉ. पांचाळ यांच्याकडे केली.
त्यावेळी डॉ. सूर्यवंशी यांना फोन केला व पथकाने बुधवारी कोणत्या ठिकाणी शाळा तपासणी केली असे विचारले असता त्यांनी हजेरी पत्रकावर सही करून कोळवडी येथील अंगणवाडीतील मुलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी गेलो असल्याचे सांगितले. त्यावेळी उपस्थित नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत किती मुलांची तपासणी, किती मुलांवर औषधोपचार केला अशी विचारणा केली असता डॉ. सूर्यवंशी व पथक कोळवडी येथे गेले नसल्याचे निष्पन्न झाले.
गेल्या अनेक महिन्यापासून शाळा तपासणीसाठी जिल्हा परिषदेकडून वाहन उपलब्ध नव्हते. याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार काही दिवसापूर्वीच एक खासगी गाडी तपासणीसाठी उपलब्ध झाली असून, अनेक ठिकाणच्या शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जात आहे. शाळेतील मुख्याध्यापकांची सही शिक्यांची पत्रे उपलब्ध आहेत.
- डॉ. शैलेश सूर्यवंशी
