कातकरी मातेसाठी आरोग्य यंत्रणा धावली
वेल्हे, ता. १० : निगडे मोसे (ता. राजगड) येथील आदिवासी कातकरी समाजाच्या गर्भवती महिलेला जीवनदान देण्यात जिल्हा परिषदेच्या पानशेत येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना यश मिळाले आहे. अतिशय किचकट शस्त्रक्रिया करून या महिलेचे ससूनमध्ये बाळंतपण करण्यात आले. महिला व बाळही सुखरूप आहे; मात्र महिला व तिच्या पतीने आधारकार्ड काढले नसल्याने आरोग्य विभागाची धावपळ सुरू आहे.
नीलिमा बाळू कोळी (वय २७) असे या महिलेचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी की, गुरुवारी (ता.६) सकाळी सातच्या सुमारास नीलिमा यांच्या पोटात कळा येऊ लागल्या. त्याची माहिती मिळताच अर्धा तासात निगडे मोसे येथील आशा सेविका अर्चना उल्हास नलावडे या सरकारी रुग्णवाहिकेसह निगडे मोसे येथील आदिवासी कातकरी वाड्यात दाखल झाल्या.नीलिमा हिला सरकारी रुग्णवाहिकेतून पानशेत येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.वंदना गवळी व परिचारिका पूनम कांबळे यांनी तिची तपासणी केली. मात्र, नीलिमा यांची प्रकृती चिंताजनक बनत असल्याने तेथून त्यांना त्याच रुग्णवाहिकेतून खडकवासला येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले; मात्र तेथेही सुखरूप बाळंतपण होण्याची शक्यता नसल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले त्यामुळे नीलिमा यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे दुपारी बारा वाजता किचकट शस्त्रक्रिया करून तिचे बाळंतपण करण्यात आले. मात्र, आधारकार्ड नसल्याने महिलेवर औषधोपचार करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असे असले तरी सर्व नियम बाजूला ठेवून बाळंत महिला व नवजात बालकावर वेळेवर उपचार केले जात आहेत. सध्या या महिलेवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. त्यांची आई अथवा नातेवाइकांच्या आधारकार्डवर नीलिमा यांना सर्व उपचारानंतर घरी सोडण्यात येणार आहे.
शिबिरे, मेळावे घेऊनही आधारकार्ड पासून वंचित
राजगड, भागात शासनाच्या वतीने आदिवासी कातकरी समाज बांधवांना आधारकार्ड, जातीचे दाखले, रेशनकार्ड व इतर शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी वेळोवेळी शिबिरे मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत असे असले तरी निम्म्याहून अधिक आदिवासी बांधव आधारकार्ड व इतर शासकीय दाखले, योजनांपासून वंचित असल्याचे गंभीर चित्र पुढे आले आहे.
