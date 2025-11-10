रांजणेतील हिट अँड रन प्रकरण; आरोपीवर अखेर मनुष्यवधाचा गुन्हा
वेल्हे, ता. १० : खानापूर -पाबे घाट रस्त्यावरील रांजणे (ता.राजगड)येथे घडलेल्या हिट अँड रनप्रकरणी चालकाविरोधात अखेर वेल्हे पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या अपघातात बोलोरो जीपखाली चिरडून राजगडचे सेवा निवृत्त वनकर्मचारी भरत सर्जेराव दारवटकर (वय ६०, रांजणे) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
राहुल शिवाजी यादव (वय ३८, रा. पुणे) असे या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो अभियंता आहे. हा अपघात शनिवारी (ता. १) सकाळी नऊच्या सुमारास खानापूर-पाबे घाट रस्त्यावरील रांजणे गावच्या हद्दीत घडला. रांजणे-सिंहगड भागातील जागरूक नागरिक व वेल्हे पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्यासह पोलिस पथकाने १०० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासले. तसेच पोलिसांनी सखोल तपास करत हिट अँड रनचा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या अपघाताची माहिती अशी की, राहुल यादव हा आपल्या पत्नी समवेत शनिवारी (ता.१) सकाळी पुण्याहून खानापूर पाबे घाट रस्त्याने बोलोरो (क्र. एमएच १२ पीएच ८८२६) ने वेल्हेकडे भरधाव वेगाने निघाला होता. त्यावेळी रांजणे येथून सोमजाई मंदिर मार्गे मयत भरत दारवटकर हे मोटारसायकलीवरून पुण्याकडे निघाले होते. रांजणे येथे बोलोरोने दारवटकर यांच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली त्यात चिरडून ते गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर राहुल यादव न थांबता निघून गेला होता.
ग्रामस्थ व मृताच्या नातेवाइकांनी आटोकाट प्रयत्न करून सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आधारे पांढऱ्या रंगाची बोलोरो जीपचा शोध लावला. त्याचे फुटेज वेल्हे पोलिसांना दिले आहेत. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी.
- ज्ञानेश्वर दारवटकर, अध्यक्ष, भोर-राजगड तालुका नागरी कृती समिती
मृत्यूस कारणीभूत असलेले वाहन जप्त करण्यात आले असून आरोपी फरार आहे.
- किशोर शेवते, सहायक पोलिस निरीक्षक, वेल्हे
