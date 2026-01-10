वेल्ह्याच्या अपात्र सदस्यांना दिलासा
वेल्हे, ता. १० : वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड) ग्रुप ग्रामपंचायतींच्या तीन सदस्यांना पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अपात्र ठरविलेल्या निकालास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्थगिती दिली आहे.
वेल्हे येथील ग्रामस्थ शंकरराव बबनराव चाळेकर, प्रमोद विठ्ठल भोरेकर, गणेश तानाजी निकम यांनी ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राजगडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंतिम अहवाल सादर करत विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य संदीप नगिने, माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य निखिल गायकवाड, तसेच माजी सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य मेघराज सोनवणे यांच्यावर कर्तव्यात कसूर व हलगर्जी केल्याप्रकरणी अपात्रतेची कारवाई केली होती.
या कारवाईच्या विरोधात संदीप नगीने यांनी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास मंत्राकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलानुसार मंगळवारी (ता. ६) जिल्हा परिषद पुणे येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी आयोजित केली होती. त्यात अपिलार्थी व प्रतिवादी यांचे वकील, तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी यांनी आपापली बाजू मांडत सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर या प्रकरणी संपूर्ण मुद्दे तपासून घेणे आवश्यक वाटल्याने तूर्तास अंतिम निर्णय घेता येणार नाही, पुढील सुनावणीपर्यंत या आदेशाद्वारे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे मंत्री गोरे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायतीमध्ये आमच्या कार्यकालामध्ये एकही रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला नाही. राजकीय आकसापोटी, तसेच येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप केले होते.
- संदीप केशवराव नगीने, माजी सरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायत, वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड)
गटविकास अधिकारी राजगड यांचा प्राथमिक चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अंतिम अहवालानुसार पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांनी अडीच वर्षानंतर या तिघांना दोषी ठरवले, परंतु मंत्री जयकुमार गोरे यांनी २९ दिवसांत स्थगिती देत भ्रष्टाचाराला दुसरी संधी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही हायकोर्टात दाद मागणार आहोत.
- प्रमोद विठ्ठल भोरेकर, शंकरराव चाळेकर व गणेश निकम, तक्रारदार
