राजगड, भोरमधील इच्छुकांची उडणार धांदल
वेल्हे, ता. १८ : बजाज पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धे अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या सायकल स्पर्धेसाठी बुधवारी (ता. २१) राजगड व भोर तालुक्यातील विविध मार्गावरून जाणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख सुद्धा बुधवारी (ता. २१) दुपारी तीन वाजता संपणार आहे. स्पर्धेनिमित्त रस्ता बंदीचे आदेश लक्षात घेऊन संबंधितांनी वेळेवर नामनिर्देशन अर्ज दाखल करावेत नंतर कोणत्याही सबबीवर नामनिर्देशन पत्र दाखल केले जाणार नसल्याची माहिती वेल्ह्याचे साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली आहे.
नसरापूर ते वेल्हे मार्ग वाहतुकीसाठी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत बंद असणार असून वेल्हे ते नसरापूर वेल्हे येथून नसरापूर कडे जाणारी वाहने करंजावणे येथे थांबवण्यात येतील. अंतर्गत मार्ग करंजावणे वांगणी- निगडे बुद्रुक -कुसगाव- शिवापूर हा मार्ग स्पर्धा संपेपर्यंत पूर्णपणे राहील. तर प्रशासनाने वाहन चालकांना गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये पुण्याकडे येण्याजाण्यासाठी नागरिक पाबे घाट मार्ग किंवा पानशेत कुरण बुद्रुक कादवे खिंड या मार्गाचा वापर करू शकतात.
