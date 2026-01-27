राजगड किल्ला चढताना तरुणाचा हृदयविकाराने मृत्यू
वेल्हे, ता. २७ : किल्ले राजगड (ता.राजगड) चढताना बेळगाव तालुक्यातील युवकाचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २५) दुपारी साडेअकरा ते बारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. नागराज गुरू कोरी (वय २१, रा. गणपत गल्ली पिरंनवाडी, ता. जिल्हा, बेळगाव) असे मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचे नाव आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी दिली. याबाबत वेल्हे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागराज चार मित्रांसह किल्ले राजगड पर्यटनासाठी सकाळी आला. गुंजवणे मार्गे किल्ला सर करत गुंजवणे दरवाजाजवळ आल्यानंतर त्याला धाप लागली. त्याच्या छातीत दुखू लागले. दरम्यान, काही वेळ थांबल्यानंतर तो पुन्हा किल्ला चढू लागला. त्यावेळी मात्र त्याच्या छातीत पुन्हा दुःखून उलटी होऊन तो बेशुद्ध पडला. यावेळी सोबतच्या मित्रांनी ११२ नंबरवर संपर्क साधल्यानंतर वेल्हे पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार सोमेश राऊत यांनी किल्ल्यावर असणाऱ्या पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचारी विशाल पिलावरे यांच्याशी संपर्क साधला. विशाल याने प्रकाश ढेबे याच्यासह गडावर असलेले पर्यटक युवराज पाटील, अनिकेत पासलकर, समीर कामठे, गणेश दीक्षित यांच्या सहाय्याने स्ट्रेचरवरून नागराज यास गडाच्या खाली आणले. यावेळी हवलदार राऊत यांनी नागराजला वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, दवाखान्यात येण्यापूर्वी नागराजचा मृत्यू झाल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर हिरास यांनी तपासणी केल्यावर दिली.
03460
