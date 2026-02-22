करंजावणे येथील दुचाकी अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू
वेल्हे, ता. २२ : करंजावणे (ता.राजगड) वेल्हे- नसरापूर रस्त्यावर दोन दुचाकी एकमेकांना धडकल्यानंतर झालेल्या अपघातामध्ये एक जणाचा मृत्यू तर दोन जण गंभीर झाले असल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी दिली. हा अपघात शनिवारी (ता. २१) रात्री साडेआठ ते नऊच्या सुमारास घडला असून याप्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला आहे. दीपक विनोद मोरे (वय २०, रा. बिबबेवाडी, ता. हवेली) या तरुणाचा मृत्यू झाला असून प्रदीप राजू यंटमन, बिबवेवाडी ता. हवेली व सुलतान रसूल शेख राहणार कातवडी (ता. राजगड) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी कविता विनोद मोरे यांनी वेल्हे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून सुलतान शेखवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. करंजावणे गावच्या हद्दीत वेल्हे नसरापूर रस्त्यावर सुलतान शेख हे मोटर सायकल (क्र. एमएच ४७ पीबी ०२९८) ही नसरापूर बाजूकडे जात असताना निष्काळजीपणे रहदारीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून भरधाव वेगात दुचाकी चालवून समोरून येणारा ऍक्टिव्ह मोटरसायकल (एमएच १२ टीजे ९०१२)ला समोरून धडक दिल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक निरीक्षक किशोर शेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञानदीप धिवार पुढील तपास करत आहेत.
