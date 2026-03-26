अवैध लाल मातीची वाहतूक; चार जणांवर गुन्हा दाखल

वेल्हे, ता. २५ ः खांबवडी (ता. राजगड) गावच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे लाल मातीचे उत्खनन करून तिची वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
याप्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. २४) चार जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, वाहतूक करत असलेले डंपर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. याप्रकरणी हवेली उपविभागीय कार्यालयातील पोलिस कर्मचारी विकी अंगद खोमणे यांनी वेल्हे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी पहाटे साडेपाच ते ७ वाजण्याच्या सुमारास खांबवडी परिसरात काही डंपरमधून बेकायदेशीरपणे लाल मातीची वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयातील फिर्यादी विकी अंगद खोमणे व त्यांच्या पथकाने सापळा लावून ही कारवाई केली.
या कारवाईत चारही डंपरमध्ये प्रत्येकी पाच ब्रास याप्रमाणे एकूण २० ब्रास लाल माती (किंमत अंदाजे ४० हजार रुपये) बेकायदेशीरपणे भरलेली आढळली.
याप्रकरणी पोलिसांनी संतोष तीरसिंग काळे (रा. आंबवणे, ता. राजगड), राजेश बेदो यादव (रा. अडवली, ता. राजगड)
पिंटू देसू जाधव (रा. आंबवणे, ता. राजगड), तारकेश्वर सीताराम पासवान (रा. अडवली, ता. राजगड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
