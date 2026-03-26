निवी येथे तरुणाचा विहिरीत पडून मृत्यू

वेल्हे, ता. २६ : निवी (ता. राजगड) येथे तरुणाचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता.२५) घडली. याप्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. सचिन पांडुरंग कचरे (वय २०, रा. निवी, ता. राजगड) मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचे नाव आहे. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नसल्याचे वेल्हे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सचिन सकाळपासूनच घरी नसल्याने घरातील सर्वजण त्याचा शोध घेत होते. घराजवळील असलेल्या विहिरीजवळ सचिनची चप्पल आढळून आली. त्यानंतर पोलिस पाटील उत्तम गायकवाड यांनी वेल्हे पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी आपत्ती व्यवस्थापन पथकाशी संपर्क साधला. यावेळी तानाजी भोसले, संदीप सोलस्कर, संजय चोरगे, वैभव भोसले, उत्तम पिसाळ, विक्रम बिरामणे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पोलिस कर्मचारी प्रदीप कुदळे, शुभम कदम यांच्यासह सचिन विहिरीत शोध घेतला. दरम्यान, सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास सचिनला विहिरीतून बाहेर काढले. उपचारासाठी वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यास मृत घोषित केले. याप्रकरणी वेल्हे पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
