दापोडे येथे ज्येष्ठाला शिवीगाळ, मारहाण

वेल्हे, ता. २२ : दापोडे (ता. राजगड) येथे एका ६० वर्षीय व्यक्तीला जातिवाचक शिवीगाळ करत लोखंडी पाईप व लाकडी दांडक्यांनी मारहाण केल्याची गंभीर घटना घडली. या प्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. २०) रात्री उशिरा चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणी रोहिदास दामाजी कांबळे (वय ६०, रा. दापोडे) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ही घटना रविवारी (ता. १९) सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजण्याच्या दरम्यान त्यांच्या शेडमध्ये घडली. ते शेडमध्ये बसले असताना आरोपी लहू ज्ञानोबा शेंडकर, कृष्णा मरळ (पूर्ण नाव माहिती नाही), हरिभाऊ धरपाळे (पूर्ण नाव माहिती नाही) व एक अनोळखी साथीदार यांनी अनधिकृतपणे शेडमध्ये प्रवेश करून त्यांच्याकडे दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले. मात्र फिर्यादींनी नकार दिल्याने आरोपींनी त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच, एका आरोपीने लोखंडी पाईपने व दुसऱ्याने लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. यावेळी मुख्य आरोपी लहू शेंडकर याने जातिवाचक शिवीगाळ केली. या मारहाणीमध्ये कांबळे यांना गंभीर दुखापत झाली. आरोपींनी, ‘पैसे दिले नाहीत तर जीव घेऊ,’ अशी धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. या प्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
